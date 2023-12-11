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Седан Chrysler 300C сняли с производства

Концерн Stellantis снял с производства седан Chrysler 300C

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Chrysler

Последний седан Chrysler 300C сошел с конвейера на заводе в канадском Брамптоне. Об этом сообщили в концерне Stellantis.

В честь завершения производства модели Chrysler выпустил ограниченную серию 300С с 6,4-литровым мотором Hemi V8 мощностью 485 л.с., тираж составил 2,2 тыс. автомобилей. Такой седан способен разгоняться до 96 км/ч за 4,3 секунды и проезжать дистанцию в четверть мили за 12,4 секунды. Все машины зарезервированы в течение 12 часов.

Модель Chrysler 300 (300С в зависимости от рынка) первого поколения дебютировала в 2005 году, седаны второго и последнего поколения выпускались с 2011 года. Базовая версия стоила от $36 тыс. После завершения производства 300C в линейке Chrysler в США осталась единственная модель — минивэн Pacifica (от $38 тыс.).

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