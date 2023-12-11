Москвич на Volkswagen вылетел с четвертого этажа парковки, сдавая назад

Кроссовер Volkswagen Touareg упал с четвертого этажа автостоянки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Водитель сдавал назад и не заметил ограждения парковки.

Инцидент произошел в районе Пятницкого шоссе. Машина принадлежит 37-летней женщине, однако за рулем на момент аварии был мужчина. По словам очевидцев, он был нетрезв. Водитель отделался легким испугом. Автомобиль получил серьезные повреждения кузова.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники ГИБДД. О том, находился ли кто-нибудь еще в салоне автомобиля в момент ДТП, не сообщается.

До этого в Нижнем Новгороде работник автосервиса несколько раз ударил мужчину лопатой. В итоге 54-летнего избитого охранника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре задержали и виновника: им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».

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