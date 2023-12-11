Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москвич на Volkswagen вылетел с четвертого этажа парковки, сдавая назад

В Москве мужчина вылетел с четвертого этажа паркинга, протаранив шлагбаум

Кроссовер Volkswagen Touareg упал с четвертого этажа автостоянки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Водитель сдавал назад и не заметил ограждения парковки.

Инцидент произошел в районе Пятницкого шоссе. Машина принадлежит 37-летней женщине, однако за рулем на момент аварии был мужчина. По словам очевидцев, он был нетрезв. Водитель отделался легким испугом. Автомобиль получил серьезные повреждения кузова.

Сейчас с мужчиной работают сотрудники ГИБДД. О том, находился ли кто-нибудь еще в салоне автомобиля в момент ДТП, не сообщается.

До этого в Нижнем Новгороде работник автосервиса несколько раз ударил мужчину лопатой. В итоге 54-летнего избитого охранника с тяжелыми травмами доставили в больницу. Вскоре задержали и виновника: им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное общеопасным способом».

Ранее сообщалось, что в Севастополе ищут водителя автобуса за попытку изнасилования ребенка.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами