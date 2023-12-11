Блогеры без прав устроили гонки на снегоходах по центру Красноярска

В Красноярске блогеры устроили скоростные заезды на снегоходах по центру города. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на УМВД по Красноярскому краю.

На записи видно, как двое мужчин ездят по заснеженным улицам города на снегоходах. В полиции рассказали, что мужчины снимали ролик для своих подписчиков. Сотрудники Госавтоинспекции установили личность одного из правонарушителей, 32-летнего мужчины. Выяснилось, что у него отсутствуют водительские права, а снегоход не был зарегистрирован в установленном порядке.

Автоинспекторы составили в отношении мужчины два административных материала, общая сумма штрафов составит 20 тыс. рублей. Личность второго водителя, который ездил на снегоходе, устанавливается.

Ранее гаишники опубликовали извинения водителя Mercedes, который загородил дорогу «скорой».