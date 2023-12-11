Две машины унесло течением реки на Кубани

На Кубани мужчина пропал после того, как его автомобиль затонул в реке. Об этом глава Северского района Андрей Дорошевский рассказал в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в станице Крепостной. При переезде через реку Афипс течением воды унесло автомобиль Mitsubishi Lancer, которым управлял житель станицы Смоленской. По словам очевидцев, когда машина затонула, водитель выбрался, но вскоре исчез. Иномарку пытались вытащить с помощью УАЗа, однако отечественный внедорожник тоже затонул, рассказал Дорошевский. Пострадавших при попытке эвакуации машины нет.

Поисками пропавшего мужчины занимаются сотрудники полиции, администрации поселения и спасатели. Глава Северского района призвал водителей соблюдать меры безопасности при пересечении водных объектов, особенно во время дождей и подъема уровня воды в реках.

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