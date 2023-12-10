Раскрыты подробности о новом внедорожнике Tank 700

Компания Great Wall Motor начнет продажи внедорожников Tank 700 Hi4-T в Китае в 2024 году. Технические характеристики автомобиля опубликовал китайский Минпром, сообщает carnewschina.com.

Под капотом Tank 700 Hi4-T установлен трехлитровый V6 мощностью 360 л.с., который работает в паре с электродвигателем и девятиступенчатой автоматической трансмиссией. Суммарная мощность силового агрегата достигает 517 л.с. (750 Нм). Характеристики аккумуляторной батареи пока не раскрываются.

Углы въезда и съезда составляет 32 и 33 градуса соответственно, снаряженная масса машины — 3110-3195 кг. Автомобиль, оснащен 22-дюймовыми колесными дисками, способен буксировать прицеп до 2,5 тонны.

В ноябре Great Wall Motor представила на автосалоне в Гуанчжоу Tank 700 Hi4-T в специальной модификации, тираж которой составит 70 экземпляров. Такой внедорожник получил большую решетку радиатора, широкие крылья, спортивные бамперы и задний спойлер на крыше. Спецверсию внедорожника оценили в 700 тыс. юаней (почти 9 млн рублей по курсу на момент публикации).

Сейчас бренд Tank представлен в России двумя моделями — Tank 300 и Tank 500.

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