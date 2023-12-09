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Geely назвала минивэн в честь авиалайнера Airbus

В Китае представлен минивэн, названный в честь лайнера Airbus

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Geely

Принадлежащая китайскому автопроизводителю Geely марка LEVC представила минивэн L380, получивший кодовый индекс в честь знаменитого широкофюзеляжного авиалайнера Airbus A380. Об этом сообщает Autohome.

Основанный в 1908 году британский бренд LEVC был приобретен компанией Geely. В мае 2023 года он представил новую архитектуру для автомобилей, базирующуюся на космических технологиях.

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Geely

Колесная база построенных на ней автомобилей может меняться в пределах 3-3,8 м, а благодаря плоскому полу существенно повышается коэффициент использования пространства внутри кузова.

Передняя часть новинки украшена сплошной светодиодной полосой поперек капота, которая перекликается с задними фонарями, которые также соединены сплошной полосой.

Минивэн LEVC L380 будет выступать в том же классе, что и показанный ранее Volvo EMP90. Подробные технические характеристики новинки не приводятся. При этом известно, что минивэн LEVC будет иметь трехрядную компоновку.

Ранее стало известно, что Porsche отзовет полсотни Cayman и Boxster из-за спойлера, перекрывающего стоп-сигнал.

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