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Пьяный россиянин пытался убедить гаишников, что никуда не ехал

В Воронежской области пьяный водитель заявил инспекторам ДПС, что стоял на месте

Сотрудники ГИБДД в Воронеже задержали водителя в нетрезвом состоянии, который при виде патрульных резко остановился и заявил, что никуда не ехал. Об этом сообщает «МВД Медиа».

«Госавтоинспекторами Лискинского района во время несения службы по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Свердлова в г. Лиски был замечена иномарка, водитель которой при виде патрульной машины резко остановился», — отмечается в сообщени полиции.

Момент резкой остановки серого кроссовера зафиксировал видеорегистратор, установленный в патрульной машине. Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако во время процедуры утверждал, что не управлял транспортным средством, а стоял на месте.

Проверка показала, что 29-летний мужчина был пьян. Ему грозит лишение прав на срок 1,5-2 года и штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее в Забайкалье пьяный водитель назвался лся именем брата, чтобы избежать лишения прав.

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