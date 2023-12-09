Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге арестован серийный угонщик Kia и Hyundai

Жителя Ленобласти обвинили в серии угонов кроссоверов Hyundai

close
100%
Hyundai

В ходе расследования дела об угоне Kia Stinger петербургские полицейские предъявили подозреваемому 52-летнему мужчине обвинение в краже еще трех кроссоверов Hyundai Tucson. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Ранее возбужденные по этим фактам уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ были соединены в одно производство. Похищенные машины ищут», — отмечается в сообщении полиции.

Заявление о краже спортивного Kia Stinger в Парголово поступило 14 сентября 2023 года, машину нашли на следующий день во Всеволожском районе Ленинградской области. Тогда же был задержан и подозреваемый, в гараже которого стояла машина с замененным госномером и устройством для подавления GPS-сигнала.

В декабре его изобличили в краже трех Hyundai Tucson, которые были угнаны в октябре 2021 года, а также в марте и июле 2023-го.

Ранее в Тульской области мужчина нашел на улице топливную карту и продал с нее 17 тыс. литров топлива посторонним водителям.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами