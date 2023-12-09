В Петербурге арестован серийный угонщик Kia и Hyundai

В ходе расследования дела об угоне Kia Stinger петербургские полицейские предъявили подозреваемому 52-летнему мужчине обвинение в краже еще трех кроссоверов Hyundai Tucson. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Ранее возбужденные по этим фактам уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ были соединены в одно производство. Похищенные машины ищут», — отмечается в сообщении полиции.

Заявление о краже спортивного Kia Stinger в Парголово поступило 14 сентября 2023 года, машину нашли на следующий день во Всеволожском районе Ленинградской области. Тогда же был задержан и подозреваемый, в гараже которого стояла машина с замененным госномером и устройством для подавления GPS-сигнала.

В декабре его изобличили в краже трех Hyundai Tucson, которые были угнаны в октябре 2021 года, а также в марте и июле 2023-го.

Ранее в Тульской области мужчина нашел на улице топливную карту и продал с нее 17 тыс. литров топлива посторонним водителям.