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В Тульской области мужчина нашел топливную карту и потратил с нее 900 тыс. рублей

Россиянин продал 17 тыс. литров топлива с найденной на улице карты

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Ефремове Тульской области мужчина нашел во дворе предприятия топливную карту и продал с нее более 17 тыс. литров топлива посторонним людям. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы области.

«Вечером 30.06.2023 подсудимый прибыл на заправочную станцию. Там мужчина подошел к незнакомому водителю и предложил приобрести у него дизельное топливо», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Согласившийся на это водитель заправил в свой автомобиль 500 литров, расплатился на АЗС переданной злоумышленником топливной картой, вернул ее и передал наличные деньги за топливо. По такой же схеме обладатель чужой топливной карты продал почти 17,3 тыс. литров топлива на сумму 918 тыс. рублей. Хищение продолжалось два месяца — с 30 июня по 28 августа.

После того, как пропажу обнаружили, а виновного задержали, он в полном объеме возместил причиненный ущерб. За кражу суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

Ранее в Карелии мошенник обманул сразу двух автовладельцев, сдавших машины в ремонт.

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