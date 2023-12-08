Неизвестные разбили автомобиль министра внутренних дел Эстонии

Злоумышленники в ночь на пятницу разбили стекла в машине министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Postimees.

«Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из машины ничего не похищено. Другие автомобили, стоявшие рядом, не пострадали. Злоумышленники пока не найдены.

До этого в Сочи приезжий из Ростовской области вытащил из незапертой машины на парковке 500 тыс. рублей и уехал в Волгоград. Позднее владелец машины обнаружил пропажу и заявил о краже денег в полицию. Перемещения злоумышленника удалось отследить по камерам наблюдения, полицейские также выяснили его личность и арестовали.

Ранее в Орле сотрудник ГИБДД погнался за быком, который убежал от хозяина и гулял по дороге.