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Россиянам назвали регионы с самыми высокими зарплатами в автосервисах

Сервис Работа.ру указал пять регионов с максимальными зарплатами в автосервисах

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Средняя заработная плата автомехаников в России в 2023 году составила 71 тыс. рублей, а медианная — 67 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании группы компаний «Авторитэйл» и сервиса «Работа.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

«Востребованность автомехаников существенно выросла — рост вакансий составил 39,6% год к году в сентябре 2023. Также с августа 2022 года наблюдается плавный рост количества резюме автомехаников. Это можно объяснить ростом конкуренции в сфере рабочих профессий и тем, что автомеханики уходят в смежные сферы, где заработные платы могут быть более высокими, например, в строительство», — рассказали аналитики сервиса.

Самые высокие зарплаты предлагают автомеханикам в Тамбовской (в среднем 115 тыс. рублей) и Мурманской (105 тыс. рублей) областях. Автомеханики в Республике Коми и Калужской области могут рассчитывать на доход в 100 тыс. рублей. Специалисты в Ямало-Ненецком автономном округе могут получать 97 тыс. рублей.

В других регионах сервисмены зарабатывают чуть меньше. К примеру, в Москве среднее зарплатное предложение составляет 90 тыс. рублей, в Ханты-Мансийском автономном округе — 88 тыс. рублей, а в Белгородской области — 85 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге, а также в Иркутской, Воронежской и Свердловской областях этот показатель составляет 80 тыс. рублей.

Самыми востребованными навыками автомехаников стали ремонт и техническое обслуживание автомобилей, а также ремонт ходовой части, слесарные работы и ремонт тормозной системы, говорится в исследовании.

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