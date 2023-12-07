Ученые придумали «суперклей» для строительства дорог

Исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала. Об этом сообщают «Известия».

«Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России предложило вернуть инспекторам ГИБДД полноценный контроль за компаниями, которые занимаются ремонтом дорог. В случае одобрения проекта ГИБДД получит полномочия запрашивать документы, а также проводить опрос и досмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. При обнаружении ям, сбитых знаков или поврежденных ограждениях инспекторы смогут оштрафовать нарушителя на сумму до 500 тыс. рублей или предписать устранить нарушение.

Ранее в Счетной палате связали рост аварийности на дорогах с улучшением качества асфальта.