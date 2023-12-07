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Ученые придумали «суперклей» для строительства дорог

«Известия»: в России разработали суперсредство для строительства автодорог

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Исследователи из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова разработали клей, который пригоден для строительства дорог из любого подручного материала. Об этом сообщают «Известия».

«Новое связующее соединит в монолит различные компоненты — пески, супеси, глины, мелкие каменные фракции и крупные булыжники. Изготовленный таким образом блок толщиной в 40–60 мм может без труда выдерживать проезжающий по нему легковой автомобиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клей позволит производить оперативный ремонт дорог общего назначения. Кроме того, состав позволяет построить дорогу, которая сама биодеградирует через некоторое время после того, как в ней отпала надобность.

До этого стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) России предложило вернуть инспекторам ГИБДД полноценный контроль за компаниями, которые занимаются ремонтом дорог. В случае одобрения проекта ГИБДД получит полномочия запрашивать документы, а также проводить опрос и досмотр на территории, в границах которой расположены автодороги. При обнаружении ям, сбитых знаков или поврежденных ограждениях инспекторы смогут оштрафовать нарушителя на сумму до 500 тыс. рублей или предписать устранить нарушение.

Ранее в Счетной палате связали рост аварийности на дорогах с улучшением качества асфальта.

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