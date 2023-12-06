Двое москвичей разбили автомобили друг друга топором и битой

В Москве произошла драка между двумя водителями, мужчины разгромили машины друг друга с применением топора и бейсбольной биты. Об этом сообщает ГУ МВД по Москве.

«Между 41-летним и 43-летним жителями столицы на Покровской улице произошел конфликт по малозначительному поводу. В результате инцидента один из мужчин распылил содержимое баллончика в лицо своему оппоненту. В дальнейшем между гражданами завязалась драка, в ходе которой один из них нанес несколько ударов бейсбольной битой по багажнику автомобиля оппонента, на что последний ответил ударами топором по передней части транспортного средства», — отмечается в сообщении полиции.

В результате конфликта возбуждено два уголовных дела. Одно из них — по статье о причинении вреда средней тяжести здоровью гражданина. Одному из подравшихся грозит до пяти лет лишения свободы, другому — до двух.

На видеозаписи видно, что двое мужчин сцепились на дворовой территории возле шлагбаума. У одного из них в руках находилась бейсбольная бита. Его оппонент вырвался и отбросил мужчину с битой, тот ударился головой о шлагбаум, а затем встал и начал бить по багажнику Kia Rio оппонента. В ответ владелец Kia вынул из багажника топор и разбил его машину.

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