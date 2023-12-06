Переполненный автобус загорелся на трассе под Томском

Рейсовый автобус сгорел на трассе под Томском. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Инцидент произошел на трассе около села Зоркальцево. Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь за 10 минут. В региональном главке МЧС также уточнили, что пострадавших среди пассажиров нет. Причина пожара в настоящее время выясняется. Скорее всего, автобус не подлежит восстановлению.

До этого стало известно, что в Москве на Волгоградском проспекте в районе владения 177 взорвался автомобиль такси. Водитель выпрыгнул из машины, которая после взрыва покатилась вперед. В столичной ГИБДД рассказали, что пострадал водитель такси, его с ожогом руки доставили в медучреждение. По данным Telegram-канала 112, взорвавшаяся машина такси — это автомобиль китайской марки JAC.

Ранее сообщалось, что на Кубани бензовоз столкнулся с пассажирским автобусом.