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Россиянам рассказали, почему страховые компании увеличивают сроки ремонта авто по ОСАГО

Автоэксперт Залиев назвал вынужденной мерой увеличение сроков ремонта по ОСАГО

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Увеличение сроков ремонта по ОСАГО является вынужденной мерой со стороны страховых компаний. Об этом «Известиям» сообщил основатель инвестиционной транспортной компании «ГТК-Холдинг» Саид Залиев. По его словам, за счет расширения сроков они пытаются минимизировать свои риски.

«Однако с уверенностью можно сказать, что инициатива не найдет отклика у потребителей — как юридических лиц, так и физических. Более чем 70% тех, кто использует автомобиль, он нужен на постоянной основе, и его отсутствие «плюс 15 дней» ощутимо», — пояснил Залиев.

Кроме того, по словам эксперта, срок ремонта по ОСАГО полностью зависит от автомобиля. Если это европейская машина, то сроки ремонта более продолжительные.

В мае 2023 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов завершил работу над законопроектом, увеличивающим сроки ремонта автомобиля по ОСАГО с 30 до 45 дней. Нововведение связано в том числе с проблемой отсутствия запчастей и разрывами технологических цепочек.

По данным Кутепова, после 24 февраля 2022 года осуществляющие ремонт автомобиля структуры столкнулись с проблемой отсутствия необходимых деталей. По существующим на сегодняшний день нормам в России, если ремонт авто длится более 30 дней, то начисляются штрафные санкции.

Ранее в Минфине прокомментировали использование б/у запчастей при ремонте авто по страховке.

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