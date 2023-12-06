В России запустят новый сервис для поиска автомобилей при угоне

В 2024 году в России появится новый сервис на базе своей информационной системы, который с согласия владельца обеспечит мониторинг автомобиля и поможет найти его в случае угона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

«В 2024 году «ЭРА-ГЛОНАСС» спасет автовладельцев от кражи машины. Для получения такой функции требуется только модернизация прошивки устройств вызова экстренных оперативных служб (кнопка SOS — ред.) без изменения аппаратной части», — сказал Райкевич.

По его словам, кнопка SOS глубоко интегрирована в автомобиль и возможность ее быстрого отключения для автоугонщика исключена. Система автоматически сообщит автовладельцу и о попытках искусственного «глушения» кнопки SOS.

До этого стало известно, что Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому собственник машины сможет снять ее с учета в случае похищения. Кроме того, законопроект призван разрешить снимать с учета автомобиль сразу после продажи, а не через 10 дней, как сейчас. Это поможет избежать неправильного начисления штрафов за нарушение ПДД прежнему собственнику.

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