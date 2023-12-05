Марка Hongqi, которая обслуживает китайских чиновников, привезет новую машину в РФ

В России начались продажи премиальных полноразмерных кроссоверов Hongqi HS7. Об этом говорится в сообщении китайского автопроизводителя, которое поступило «Газете.Ru».

Автомобили предлагаются в максимальной комплектации в пяти- или семиместном исполнении по цене от 7 млн рублей. Длина модели составляет 5035 мм при колесной базе 3008 мм.

Hongqi HS7 оснащен бензиновым мотором V6 объемом 3,0 л с механическим наддувом и непосредственным впрыском топлива (337 л.с.; 445 Нм), 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, системой полного привода и пневматической подвеской, которая позволяет изменять дорожный просвет в диапазоне от 188 до 248 мм.

В комплектацию кроссовера входят 20-дюймовые колесные диски, кресла первого и второго рядов с подогревом и вентиляцией, панорамный люк, атмосферная подсветка в салоне, трехзонная система климат-контроля, аудиосистема Bose с 14 динамиками, а также адаптивный круиз-контроль, системы контроля полосы движения, автоматическая парковка и прочие опции. Для пассажиров второго ряда в спинках передних сидений установлены экраны мультимедиа.

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Компания Hongqi вышла на рынок России в конце весны текущего года. Помимо HS7 на рынке представлены четыре модели: флагманский седан Hongqi H9, электрический кроссовер E-HS9, полноприводный кроссовер HS5 и седан H5. Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя», бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

Ранее стало известно, что Livan представит две новых модели в России в следующем году.