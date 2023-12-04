«Москвич» назвал свою самую непопулярную модель

В ноябре 2023 года завод «Москвич» реализовал 2181 автомобиль, из которых более 1900 машин уже поставлены на учет. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Всего со старта продаж дилерам было отгружено более 16 тыс. автомобилей «Москвич», из которых продано более 13 тыс. машин. Самой популярной моделью стал кроссовер «Москвич 3» с результатом в 11,5 тыс. реализованных машин. Вторым и последним оказался электрический кроссовер «Москвич 3е» (1,4 тыс. машин), продажи которого стартовали в начале года.

В октябре у дилеров появился лифтбэк «Москвич 6» по цене от 2,6 млн рублей, результаты продаж модели не уточняются. Цена «Москвича 3» начинается от 2,2 млн рублей, электрическая версия кроссовера обойдется в 4 млн рублей. По итогам 2023 года «Москвич» планирует выпустить 27 тыс. автомобилей, включая 4,2 тыс. электрокаров.

В ноябре депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска, проехавший по зимним дорогам на автомобиле «Москвич 3», раскритиковал систему отопления машины.

Ранее стало известно, что «Москвич» планирует выпускать гибридные автомобили.