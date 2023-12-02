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Полиция поймала злоумышленников, обстрелявших автобус в Костроме

В Костроме злоумышленники обстреляли рейсовый автобус и разбили в нем стекла

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Depositphotos

Молодые костромичи обстреляли рейсовый автобус с пассажирами. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести-Кострома».

Инцидент произошел в минувшую пятницу около 22 часов. По автобусу, следовавшему по маршруту №13, было произведено несколько выстрелов. Водитель и пассажиры не пострадали. У автобуса повреждены стекла, есть вмятины на корпусе. Пассажиров пришлось отправить по маршруту другим автобусом.

Позже сотрудники группы быстрого реагирования ЧОП оператора перевозок, по горячим следам задержали трех юношей. У подозреваемых в хулиганстве при себе обнаружены патроны и баллон от пневматики. Молодых людей передали полицейским.

До этого в Челябинске водители снегоуборочных тракторов устроили дрифт на заснеженном перекрестке. При приближении автомобилей трактористы разъехались в сторону, давая возможность водителям машин проехать перекресток.

Проехав несколько кругов, тракторы продолжили уборку дороги и направились в том же направлении, куда и другая уборочная техника.

Ранее в Калининградской области самосвал раздавил Audi, ее водителю удалось выжить.

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