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Правительство сократило время на выдачу спецразрешений для движения грузовиков

Правительство сократило до 3 часов срок выдачи спецразрешений для грузовиков

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Shutterstock

Правительство России сократило время выдачи специальных разрешений для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Теперь такие разрешения можно будет получить в течение трех часов благодаря оптимизации процедуры. Сейчас на это требуется от 7 до 9 дней.

Отмечается, что при подаче заявки на выдачу указанного документа система сама сформирует варианты проезда и предложит их перевозчику на выбор. При этом госавтоинспекция из согласования маршрута грузовика будет исключена.

Выдаваться спецразрешения будут в электронном виде с помощью специальной системы.

Изменения вступят в силу 1 марта следующего года.

В сентябре сообщалось, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД проведут профилактические проверки грузовиков после крупных ДТП с участием большегрузов.

Ранее женщина угнала грузовик с 10 тыс. пончиков внутри.

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