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В России разработали новые требования к безопасности автомобилей

Минпромторг предложил оснащать все авто системами пассивной безопасности

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Depositphotos

Минпромторг России подготовил проект изменений в постановление Правительства РФ, предполагающий дополнительные требованию к оснащению пассивной безопасности автомобилей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, с 1 декабря 2023 года выпускаемые транспортные средства должны быть обязательно оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). Выпуск таких систем уже налажен в Костроме. Требование по оснащению системами пассивной безопасности предлагается сделать обязательным с 2025 года.

Кроме того, в документе говорится, что с 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «3».

Отмечается, что введение правил вызвано продолжением внешнего санкционного давления со стороны Запада и нацелено на стабилизацию работы российской автопромышленности. В проекте также предлагается распространить новые правила на автомобили, выпущенные в Белоруссии и ввезенные в Россию.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Также появилась информация о том, что российские автодилеры в предновогодний период продолжат предлагать покупателям бонусы, однако о прямых скидках на новые автомобили речи не идет.

Ранее сообщалось, что в ноябре восемь автомобильных брендов подняли цены на машины в России.

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