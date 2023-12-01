Названы самые бесполезные опции современных машин

Наиболее бесполезными в современных автомобилях являются функция «старт-стоп», проекционные дисплеи и система бесключевого доступа, сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова.

«По факту кнопка работает не так резво, как обещают производители, и водители теряют несколько секунд, пытаясь стартовать. При этом экономия на топливе незначительна — всего несколько копеек», — аргументировал Рязанов бесполезность функции «старт-стоп».

Бесключевой доступ несет автомобилисту больше рисков, чем удобства, потому что эту систему легко взламывают угонщики, добавил эксперт. С помощью ретранслятора они считывают информацию с метки у владельца, когда находятся рядом с ним и с машиной, пояснил он.

«Графика на стекле является отвлекающим фактором, тем более с учетом того, что современные машины и так перегружены различными световыми сигнальными индикаторами», — сказал Рязанов, говоря о бесполезности проецирования показаний приборов на лобовое стекло.

Ранее стали известны российские цены пикапа Tesla Cybertruck.