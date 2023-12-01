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Первые пикапы Tesla Cybertruck передали покупателям

Илон Маск передал первые Tesla Cybertruck покупателям

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teslaownersSV/Twitter

Основатель компании Tesla Илон Маск на презентации, посвященной началу поставок пикапов Tesla Cybertruck, передал нескольким клиентам серийные автомобили, сообщает cnbc.com.

«У нас есть пикап, который лучше, чем пикап, и в то же время спортивный автомобиль, который лучше, чем спортивный автомобиль, в той же упаковке», — отметил Маск.

Маск заявил, что автомобиль обладает стеклами, устойчивыми к попаданию камней, он способен буксировать прицеп массой 5 тонн и разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Компания передала в четверг в руки клиентов в общей сложности 10 серийных Cybertruck, одновременно раскрыв новые подробности об автомобиле, уточняет Motor1.

В трехмоторном полноприводном варианте (версия Cyberbeast) мощность автомобиля составит 845 л.с. Такой автомобиль будет продаваться за $100 тыс. В двухмоторном полноприводном исполнении машина стоит $80 тыс., мощность ее силовой установки — 600 л.с. Базовый заднеприводный вариант стоит $61 тыс.

Ранее Tesla приостановила прием заказов на пикап перед его презентацией.

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