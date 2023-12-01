Первые пикапы Tesla Cybertruck передали покупателям

Основатель компании Tesla Илон Маск на презентации, посвященной началу поставок пикапов Tesla Cybertruck, передал нескольким клиентам серийные автомобили, сообщает cnbc.com.

«У нас есть пикап, который лучше, чем пикап, и в то же время спортивный автомобиль, который лучше, чем спортивный автомобиль, в той же упаковке», — отметил Маск.

Маск заявил, что автомобиль обладает стеклами, устойчивыми к попаданию камней, он способен буксировать прицеп массой 5 тонн и разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды.

Компания передала в четверг в руки клиентов в общей сложности 10 серийных Cybertruck, одновременно раскрыв новые подробности об автомобиле, уточняет Motor1.

В трехмоторном полноприводном варианте (версия Cyberbeast) мощность автомобиля составит 845 л.с. Такой автомобиль будет продаваться за $100 тыс. В двухмоторном полноприводном исполнении машина стоит $80 тыс., мощность ее силовой установки — 600 л.с. Базовый заднеприводный вариант стоит $61 тыс.

Ранее Tesla приостановила прием заказов на пикап перед его презентацией.