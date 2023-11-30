Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Вылетевшая с трассы BMW оставила без света станицу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае BMW снесла столб, оставив без электричества станицу

close
100%
Типичный Краснодар' class="item-image" >
Телеграм-канал Типичный Краснодар

В Краснодарском крае станица Елизаветинская осталась без электроснабжения из-за ДТП, сообщает Telegram-канал «Типичный Краснодар».

Автомобиль BMW вылетел с трассы, пробив ограждение, и врезался в столбы высоковольтной ЛЭП, питающей населенный пункт. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Представители электросетей готовятся приступить к восстановительным работам.

На фото и видео с места происшествия видно, что немецкий автомобиль в результате аварии опрокинулся набок, также у него смята задняя часть крыши. Слетев с насыпи, неуправляемый BMW также врезался в седан Lifan, у этого автомобиля сильно деформирован кузов.

До этого немецкая полиция обнародовала видеозапись ДТП с мотоциклистом, который попал в аварию на скорости 300 км/ч и остался жив.

Ранее в Мурманске полицейские жестко задержала мужчину, который заявил в полицию на пьяного водителя.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий