В Европе начались продажи новой Omoda, которая появится в России

В IV квартале текущего года компания Omoda, которая входит в концерн Chery, начинает продажи электрических кроссоверов E5 в странах Европы. В России модель дебютирует в I квартале будущего года, говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

В октябре Omoda E5 была представлена на Женевском автосалоне в Катаре. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм). Расход заряда составляет 15,5 кВт/ч на 100 км, максимальная дальность хода — 430 км. Благодаря технологии быстрой зарядки пополнить запасы аккумулятора электрокара с 20% до 80% можно за полчаса.

От кроссовера Omoda C5, который продается в России, новинка отличается переработанной передней частью — у автомобиля отсутствует решетка радиатора и изменен дизайн бампера. Интерьер новинки с двумя 12-дюймовыми экранами, объединенными в один блок, повторят дизайн бензиновой версии.

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Сейчас бренд Omoda представлен в России кроссовером C5, седаном S5 и его GT-версией.

Ранее в России появилась марка Oting с моделями Nissan.