Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Европе начались продажи новой Omoda, которая появится в России

Продажи кроссовера Omoda E5 в России начнутся в I квартале 2024 года

close
100%
Omoda

В IV квартале текущего года компания Omoda, которая входит в концерн Chery, начинает продажи электрических кроссоверов E5 в странах Европы. В России модель дебютирует в I квартале будущего года, говорится в сообщении компании, которое поступило «Газете.Ru».

В октябре Omoda E5 была представлена на Женевском автосалоне в Катаре. Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с. (350 Нм). Расход заряда составляет 15,5 кВт/ч на 100 км, максимальная дальность хода — 430 км. Благодаря технологии быстрой зарядки пополнить запасы аккумулятора электрокара с 20% до 80% можно за полчаса.

От кроссовера Omoda C5, который продается в России, новинка отличается переработанной передней частью — у автомобиля отсутствует решетка радиатора и изменен дизайн бампера. Интерьер новинки с двумя 12-дюймовыми экранами, объединенными в один блок, повторят дизайн бензиновой версии.

close
100%
Omoda

Сейчас бренд Omoda представлен в России кроссовером C5, седаном S5 и его GT-версией.

Ранее в России появилась марка Oting с моделями Nissan.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий