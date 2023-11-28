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Раскрыты сроки появления Lada Vesta с «автоматом»

«АвтоВАЗ» начнет выпуск Lada Vesta с «автоматом» на рубеже 2023-2024 годов

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Lada

Производство автомобилей Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнется на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе «АвтоВАЗа», передает «Российская газета».

Также в компании рассказали, что проект Lada Granta с «автоматом» по-прежнему находится в работе, однако по срокам еще ничего не определено. Сейчас все автомобили Lada выпускаются с механической трансмиссией.

В августе текущего года инсайдеры сообщали, что «АвтоВАЗ» собрал тестовые экземпляры Vesta с вариатором. По неофициальной информации, тольяттинский автозавод начнет устанавливать на автомобили Lada китайские вариаторы фирмы WanLiYang (WLY).

В ноябре «АвтоВАЗ» дважды за месяц поднял цены на Lada Vesta, сейчас стоимость базовой версии составляет 1,2 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что цены на начальные версии Lada планируется удерживать «на минимальном уровне» до конца текущего года.

Ранее стали известны новые подробности о Lada Iskra.

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