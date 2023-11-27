В Приморье автомобиль влетел на скорости в двери магазина

Во Владивостоке автомобиль Subaru на полной скорости врезался в двери продуктового магазина, сообщает PrimaMedia.

Авария произошла в жилом комплексе на Сочинской улице, в ней никто не пострадал. Водитель машины заявил, что она вышла из-под контроля из-за попадания коврика под педаль газа. В результате этого автомобиль въехал в двери магазина.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что перед столкновением машина двигалась в заносе. Она разбила капотом стеклянные входные двери и уперлась правым бортом в установленную недалеко от входа урну.

До этого в Ленинградской области сотрудники ГИБДД задержали угонщика, который врезался на чужом Kia Sorento в дерево на территории садового товарищества. Автовладелица смогла быстро заявить о пропаже, услышав сработавшую сигнализацию машины.

Ранее в Казахстане водитель, который ехал один, притворился пассажиром перед полицией.