Цена Lada Vesta снова выросла

«АвтоВАЗ» во второй раз за месяц поднял цены на Lada Vesta. Две комплектации седана стали дороже на 13 тыс. рублей, сообщают «Автоновости дня».

Стоимость автомобиля в самых дорогих версиях — Enjoy и Techno, — выросла до 1,7 и 1,8 млн рублей соответственно. Цены других комплектаций не изменились, базовая стоимость Vesta составляет 1,2 млн рублей. В пресс-службе «АвтоВАЗа» заявили, что цены на начальные версии Lada планируется удерживать «на минимальном уровне» до конца текущего года.

В начале ноября «АвтоВАЗ» поднял цены на машины Lada Granta, Vesta и Niva, подорожание составило от 6,4% до 9,7%. Сильнее всего вырос в цене внедорожник Niva Travel — на 106 тыс. рублей.

Ранее у Lada Niva были выявлены проблемы с электроникой.