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Дорогу из Грузии в Россию временно закрыли из-за непогоды

Дорогу из Грузии в Россию временно закрыли для всех машин из-за непогоды

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Минтранс России

Военно-грузинская дорога временно закрыта для всех типов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщает управление МЧС по Северной Осетии.

«Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 17.20 24 ноября 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничников Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с РФ не только Грузию, но и Армению.

21 ноября движение всех видов автотранспорта по Военно-Грузинской дороге, соединяющей РФ и Грузию, также было приостановлено в связи с ухудшением погоды.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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