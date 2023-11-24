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Метеоролог предсказал транспортный коллапс в Москве

Синоптик Шувалов: в Москве ожидается транспортный коллапс из-за снегопада

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В выходные дни в Москве ожидается снегопад из-за приближающегося атлантического циклона. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя Прогностического центра «МЕТЕО» Александра Шувалова.

«Метели вызовут транспортный коллапс, водителям стоит приготовиться к плохой видимости на дорогах. В субботу температура воздуха повысится до одного — трех градусов мороза, а в воскресенье, наоборот, резко похолодает до минус восьми градусов. Ветер при этом будет два — четыре метра в секунду», — рассказал Шувалов.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 24 ноября снежный покров в столице вырастет до 5-7 см, в выходные – до 8-9 см, что является нормой для первой декады декабря. Снегопады будут и на следующей неделе, в результате чего в понедельник высота снежного покрова достигнет уже 10-15 см.

До этого стало известно, что единые правила применения противогололедных материалов (ПГМ) на загородных трассах подготовлены по заказу Росавтодора, так как прежние устарели. В документе запишут, в частности, когда приступать к обработке после начала снегопада и в течение какого времени необходимо удалить с дороги образовавшуюся снежную массу.

Ранее автоэксперт рассказал о плюсах и минусах всесезонных шин.

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