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Продажи пикапов Vigus российской сборки начнутся в декабре

В Калининграде выпустили первую партию китайских пикапов Vigus

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Продажи пикапов JMC Vigus, собранных на калининградском заводе «Автотор», начнутся в России в декабре текущего года. Машины будут представлены под другим брендом, цена не превысит 3 млн рублей, сообщает портал «Китайские автомобили».

По данным источника портала, первая партия пикапов Vigus сошла с конвейера, план производства включает 650 машин, дальнейшие перспективы модели пока не определены. Автомобили оснащены дизельным двигателем мощностью 128 л.с. в связке с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Длина кузова составляет 5345 мм при колесной базе 3085 мм.

Каким окажется рыночное имя пикапа – неизвестно. По данным источников Telegram-канала No Limits, китайская сторона потребовала остановить дистрибуцию оригинального бренда JMC в России из-за риска санкций.

Выпуск автомобилей JMC в Калининграде начался летом 2023 года. Компания Jiangling Motors Corporation (JMC) была основана в 1993 году и известна в Китае благодаря производству автомобилей Ford и Isuzu.

Ранее стало известно, когда Exeed представит в России обновленный кроссовер VX.

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