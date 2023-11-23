Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на мосту.

Причина перекрытия не называется.

В сообщении просят находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В середине ноября Керченская паромная переправа приостанавливала свою работу, так как на полуострове объявили штормовое предупреждение в связи с ливнями и усилением ветра.

В начале ноября стало известно о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и будет проходить в том числе по территории Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области. Глава Крыма Сергей Аксенов счел этот путь альтернативой Крымскому мосту.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.