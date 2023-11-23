Китайский автобренд Leapmotor начнет продажи своих авто на глобальных рынках

Показанный на прошедшем в Китае автосалоне электрокроссовер Leapmotor C10 выйдет на глобальный рынок. Об этом сообщает carnewschina.com. Модель будет предлагаться в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Пятиместный среднеразмерный кроссовер построен на платформе Four-Leaf Clover. Длина автомобиля составляет 4739 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1680 мм при колесной базе 2825 мм. Основным конкурентом модели станет BMW X3. Отмечается, что главными преимуществами новинки являются высокая безопасность, большое внутреннее пространство, а также возможность быстрой зарядки батареи.

Автомобиль оснащен единственным электромотором на задней оси. Его мощность составляет 231 л.с. Запас хода кроссовера — 530 км.

Leapmotor планирует продавать 10 тыс. единиц C10 ежемесячно. В июле-августе 2024 года первая партия этого внедорожника выйдет на зарубежные рынки.

До этого стало известно, что Audi завершила выпуск модели TT после 25 лет производства. Прототип Audi TT был впервые представлен на Франкфуртском международном автосалоне в 1995 году, а в феврале 1998-го началось серийное производство модели в кузове купе. Спустя год в линейке TT появился родстер. За время выпуска автомобиль сменил три поколения, общий тираж модели составил почти 662,8 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что на российском рынке появится Kaiyi X7 Kunlun.