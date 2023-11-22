Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Водитель Lada в Твери обрушил светофор на подростка

В Твери подростка травмировал светофор, сбитый автомобилем Lada

В Твери автомобиль Lada врезался в светофор, который травмировал стоявшего рядом подростка. Об этом сообщает tvernews.ru

ДТП произошло на Бурашевском шоссе. Автомобиль Lada Granta врезался в светофор, который нанес травмы 14-летнему мальчику. Пострадавший подросток госпитализирован. Водитель Lada при этом скрылся с места аварии. Впоследствии 34-летний мужчина был задержан.

На видеозаписи с моментом ДТП, опубликованной Telegram-каналом «Инцидент Тверь и Тверская область», видно, что автомобиль Lada пытался объехать справа двигавшийся перед ним внедорожник, но на его пути оказался светофор. От удара столб накренился и ударил стоявшего подростка, который упал на землю. Автомобиль после столкновения с препятствием отбросило назад. Пешеход смог подняться на ноги.

Ранее в Москве мужчину задержали за езду по Садовому кольцу на трехколесном велосипеде.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий