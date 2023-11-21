«АвтоВАЗ» раскрыл число проданных Lada Granta за 12 лет

Cуммарные продажи Lada Granta с момента выхода модели на рынок составили 1,5 млн автомобилей. Юбилейным автомобилем стал седан белого цвета в базовой комплектации, проданный в Тольятти, сообщили в компании.

Модель Granta вышла на рынок в декабре 2011 года и за 12 лет стала одним из самых популярных семейств Lada, обогнав по объему продаж Priora и Kalina, а также «девятку» («ВАЗ-2109»), рассказали в «АвтоВАЗе». Granta шесть раз по итогам года становилась бестселлером среди всех новых автомобилей в России.

Сейчас Granta является самым доступным в РФ новым автомобилем и стоит от 700 тыс. рублей. В начальной комплектации Standard автомобиль оснащен 90-сильным двигателем 1.6 и 5-ступенчатой механикой, в списке опций отсутствуют система ABS и подушка безопасности переднего пассажира, а также кондиционер и электроусилитель руля.

Ранее стало известно, на сколько «АвтоВАЗ» может повысить цены в 2024 году.