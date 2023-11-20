«АвтоВАЗ» может начать выпуск автомобилей Chery

«АвтоВАЗ» может начать выпуск китайских автомобилей Chery. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Тестовый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro был запечатлен на территории инжинирингового центра «АвтоВАЗа» в Тольятти. По словам инсайдеров, российская компания попробует наладить выпуск машин Chery после неудавшегося сотрудничества с концерном FAW.

В июне этого года «АвтоВАЗ» объявил старт производства новых кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, но в продаже машина так и не появилась. Под названием X-Cross 5 скрывается китайский кроссовер FAW Bestune T77, у которого оригинальный логотип заменен на шильдик Lada. Из 10 тыс. автомобилей Lada X-Cross 5, анонсированных к выпуску на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, удалось собрать только около 100 экземпляров.

Причиной срыва сделки с FAW по части сборки китайских машин под маркой Lada могло стать включение «АвтоВАЗа» в санкционный лист США. Какие китайские автомобили могут все-таки примерить шильдик Lada — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда все Lada получат экологичные моторы.