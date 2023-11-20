Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» может начать выпуск автомобилей Chery

Avtograd news: «АвтоВАЗ» начнет выпуск машин Chery после провала с FAW

close
100%
Avtograd news/VK

«АвтоВАЗ» может начать выпуск китайских автомобилей Chery. Об этом рассказали инсайдеры из сообщества Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Тестовый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro был запечатлен на территории инжинирингового центра «АвтоВАЗа» в Тольятти. По словам инсайдеров, российская компания попробует наладить выпуск машин Chery после неудавшегося сотрудничества с концерном FAW.

В июне этого года «АвтоВАЗ» объявил старт производства новых кроссоверов Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, но в продаже машина так и не появилась. Под названием X-Cross 5 скрывается китайский кроссовер FAW Bestune T77, у которого оригинальный логотип заменен на шильдик Lada. Из 10 тыс. автомобилей Lada X-Cross 5, анонсированных к выпуску на заводе в Санкт-Петербурге в 2023 году, удалось собрать только около 100 экземпляров.

Причиной срыва сделки с FAW по части сборки китайских машин под маркой Lada могло стать включение «АвтоВАЗа» в санкционный лист США. Какие китайские автомобили могут все-таки примерить шильдик Lada — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда все Lada получат экологичные моторы.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий