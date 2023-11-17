Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Житель Якутии, извинившись, ударил ножом гаишника

Baza: в Якутии водитель, извинившись, ударил ножом инспектора ДПС

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

В Якутии пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД, извинившись перед этим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в Ленске сотрудники ДПС остановили Mitsubishi Pajero, которым управлял Владимир Кальсин. При проверке документов полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, инспекторы составили акт и поехали вместе с Кальсиным отвозить его внедорожник на спецстоянку.

В какой-то момент водитель выхватил нож и со словами «извини, брат» попытался ударить одного из инспекторов в грудь. Полицейский успел среагировать и подставить руку, удар пришел по пальцам, нож немного задел шею. Сотрудник ГИБДД остановил машину, достал табельный пистолет и надел на Кальсина наручники. Помимо лишения водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, мужчине грозит уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.

Ранее екатеринбуржец дважды врезался в машину и напал на водителя с ножом.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий