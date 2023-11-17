Житель Якутии, извинившись, ударил ножом гаишника

В Якутии пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД, извинившись перед этим. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, в Ленске сотрудники ДПС остановили Mitsubishi Pajero, которым управлял Владимир Кальсин. При проверке документов полицейские выявили у водителя признаки алкогольного опьянения, инспекторы составили акт и поехали вместе с Кальсиным отвозить его внедорожник на спецстоянку.

В какой-то момент водитель выхватил нож и со словами «извини, брат» попытался ударить одного из инспекторов в грудь. Полицейский успел среагировать и подставить руку, удар пришел по пальцам, нож немного задел шею. Сотрудник ГИБДД остановил машину, достал табельный пистолет и надел на Кальсина наручники. Помимо лишения водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, мужчине грозит уголовное дело за нападение на сотрудника полиции.

Ранее екатеринбуржец дважды врезался в машину и напал на водителя с ножом.