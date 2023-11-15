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Экс-гаишника из Дагестана уличили в помощи автоподставщику

Mash: в Дагестане экс-начальник ГИБДД помогал инсценировщику ДТП

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Depositphotos

Бывшего полицейского из Дагестана подозревают в помощи автоподставщику, который устраивал инсценировал дорожно-транспортные происшествия и получал деньги со страховых компаний. Об этом сообщает Telegram Mash Gor.

Старший лейтенант Магомед Магомедов, которому сейчас 43 года, работал врио начальника ГИБДД Шамильского района и ушел по выслуге лет. Как выяснило следствие, он мог поспособствовать тому, чтобы агент Махач Шугаибов получил со страховых компаний 2,7 млн рублей после восьми инсценированных аварий.

Участие старлея вскрылось во время расследования остальных дел — к восьми из 11 эпизодов мошенничества, как подозревают полицейские, может быть причастен Магомедов. Ему грозит наказание за превышение служебных полномочий, говорится в сообщении.

Ранее амбассадор элитного ювелирного магазина сбил сотрудника ГИБДД в Барвихе.

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