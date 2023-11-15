Россиянам рассказали, как понять, что нужно срочно продавать автомобиль

Директор направления автомобилей с пробегом автомобильного маркетплейса Fresh Максим Солодовник рассказал «Российской газете», как понять, что нужно срочно продавать машину.

«Стоит обращать внимание на признаки, которые со временем сигнализируют о скором техническом износе автомобиля. Например, появление ржавчины в нескольких местах на кузове, частые визиты в сервис из-за проблем в работе электроники, пневмоподвески, систем полного привода и других критически важных узлов автомобиля», — сказал автоэксперт.

По его словам, признаками амортизации машины также являются возросший расход топлива и моторного масла, что свидетельствует о изношенности двигателя или коробки передач. При этом стоимость ремонта двигателя может составить от 20 до 120 тыс. рублей, а коробки передач — 70 тыс. рублей.

До этого стало известно, что для ремонта или восстановления своего автомобиля категорический нельзя использовать подержанные тормозные диски и шланги, колодки, амортизаторы, пружины, приводы, рулевые тяги. Все эти запчасти подвергаются серьезному трению и износу и могут иметь скрытые дефекты.

Ранее сообщалось, что в России перестали расти цены на автомобили с пробегом.