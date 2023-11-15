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Стало известно, в какой еще стране могут начать собирать модели Lada

«АвтоВАЗ» ведет переговоры с Ганой по локализации производства

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LADA

Компания из Ганы ведет переговоры о локализации производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ганско-российского совета по развитию бизнеса Лоуренса Ауку-Боатенга. Ранее фирма получила лицензию на продажу автомобилей Lada.

Ранее он сообщал, что компания из Ганы ждет возобновления сотрудничества с «АвтоВАЗом», который в прошлом не выдал ей разрешения на дистрибуцию своих автомобилей в стране.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что компания готовится экспортировать до 10 тыс. машин уже в 2023 году. По его словам, вероятными главными клиентами компании статут страны северной Африки — Египет, Алжир, Марокко, а также западноафриканские Нигерия, Гана и Эфиопия. На «АвтоВАЗе» также рассказывали, что могут начать сборку машин Lada в Египте и Алжире.

Кроме того, топ-менеджер сообщил, что компания может разработать специальные модификации Lada для африканского рынка, в том числе праворульные Niva. Впрочем, как отметил глава автокомпании, разработка новых модификаций требует большого количества времени и усилий со стороны инжиниринга.

Ранее стало известно, что компания Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа.

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