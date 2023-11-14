Россиянин разбил новую машину друга после празднования ее покупки

В Первомайске Нижегородской области мужчина угнал и разбил новую Lada Granta знакомого, с которым отмечал ее покупку. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, 39-летний Даниил приобрел в автосалоне автомобиль Lada Granta по цене 1 млн рублей. Спустя несколько дней после регистрации машины в ГИБДД он отмечал покупку машины в компании знакомого. Когда автовладелец уснул, его приятель взял ключи от машины и поехал в Саров. По пути он не справился с управлением, съехал в канаву и врезался в деревья.

Злоумышленник сообщил о случившемся владельцу машины, после чего между ними произошла драка. Чтобы вывезти разбитую машину на эвакуаторе, автовладельцу пришлось продать свой телефон. Затем он заявил об угоне в полицию.

Ранее в Тюмени молодой человек угнал Lada Granta, чтобы покатать девушку по ночному городу.