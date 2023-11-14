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В России 10-миллионным автомобилем с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» стала Lada

Новая Lada Vesta стала 10-миллионным автомобилем с «ЭРА-ГЛОНАСС»

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» выпустил 10-миллионный автомобиль, подключенный к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Lada Vesta нового поколения стала 10-миллионным автомобилем, подключенным к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС». Восемь лет назад именно Vesta стала первым серийным транспортным средством в России и во всем мире, в базовом оснащении которого было устройство вызова экстренных оперативных служб», — говорится в сообщении.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в июне 2023 года заявил, что компания презентует новую Lada Granta следующим летом. Он отметил, что также речь идет о новом семействе автомобилей, у которых будет новое название. При этом президент компании не сообщил о новом названии.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» приступил к тестам Lada Niva с двигателем от Largus.

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