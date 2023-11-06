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Названы сроки появления электрического внедорожника Jeep Wrangler

Электрический внедорожник Jeep Wrangler появится в 2028 году

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Jeep

Новое поколение американского внедорожника Jeep Wrangler появится в 2028 году. Об этом сообщает motor1.com.

По данным издания, покупателям модель предложат с двумя типами силовой установки. Первая версия будет оснащаться исключительно электромоторами, а в конструкции второй, помимо электродвигателей, предусмотрен двигатель внутреннего сгорания (ДВС), который работает в качестве генератора для подзарядки тягового аккумулятора. О технических характеристиках нового Jeep Wrangler не сообщается.

Кроме того, в 2027 году Jeep планирует представить новое поколение модели Cherokee. В отличии от Wrangler, новинку планируется выпускать как с электромоторами, так и с традиционными ДВС.

До этого стало известно, что кроссовер Aston Martin DBX 2024 модельного года получит обновленный интерьер в стиле спорткара DB12. Автомобиль получит медиасистему собственной разработки взамен головного устройства от Mercedes-Benz. Ее внедрение также потребует перекомпоновки передней панели.

Ранее Toyota представила в Японии новый седан Crown.

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