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Россиян предупредили о резком подорожании новых автомобилей к концу года

Автоэксперт Солодовник предрек резкое повышение стоимости новых машин в России

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Pontiac

Цены на новые машины в России могут резко вырасти. Об этом заявил «Ленте.ру» директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH Максим Солодовник.

Среди причин подорожания он назвал повышение утилизационного сбора и ключевой ставки Центрального Банка. По оценкам эксперта, цены на новые автомобили к концу года могут вырасти на 30%. Одновременно начнет увеличиваться и стоимость автомобилей с пробегом.

По мнению Солодовника, предпосылок для снижения стоимости машин в обоих сегментах на данный момент нет. Автоэксперт посоветовал не откладывать покупку автомобиля, если она запланирована в ближайшее время.

В начале ноября стало известно о подорожании услуг шиномонтажа в России. В Москве и области средний чек на смену резины увеличился на 28% и составил 2620 рублей.

До этого в России подорожало в 1,5-2 раза обслуживание машин у дилеров.

Ранее в России снизилась выдача автокредитов.

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