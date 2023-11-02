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«АвтоВАЗ» в октябре побил 10-летний рекорд продаж

«АвтоВАЗ» показал в октябре лучший результат продаж Lada за 10 лет

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Алексей Даничев/РИА Новости

«АвтоВАЗ» реализовал в октябре 2023 года 40,9 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом за месяц на протяжении последних 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба завода.

По сравнению с октябрем прошлого года продажи Lada выросли на 113,7%. Рыночная доля Lada на российском рынке составила 40%, по собственным оценкам «АвтоВАЗа». За месяц завод реализовал почти 21 тыс. автомобилей Lada Granta и более 9 тыс. Vesta.

Также за месяц реализовано около 5,2 тыс. внедорожников Lada Niva Legend и 5,1 тыс. Lada Niva Travel.

По итогам 10 месяцев 2023 года «АвтоВАЗ» продал 283,5 тыс. новых автомобилей, что на 98% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Из них более 33,4 тыс. машин пришлось на Lada Vesta и 3,3 тыс. — на легкие коммерческие автомобили Lada.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» в ноябре резко увеличил цены на большинство моделей Lada.

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