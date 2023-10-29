Названы самые высокооплачиваемые вакансии в транспорте

Водитель-экспедитор по перевозке ковров, женщина-водитель и парковщик у ресторанов вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в сфере «Транспорт, логистика, перевозки». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Зарплаты.ру».

В Москве зарплата водителя-экспедитора по перевозке ковров составляет от 150 тыс. рублей, от специалиста требуется перевозить чистые ковры и менять грязные. В Санкт-Петербурге организация по ремонту дверей и замков готова платить водителю-ремонтнику до 150 тыс. рублей, предоставив ему машину для работы. В том же городе водителю-парковщику возле ресторанов готовы платить до 100 тыс. рублей, сотруднику нужно встречать гостей и отгонять их автомобили на стоянку и обратно. Петербургский таксопарк для женщин-водителей готов платить сотрудницам до 165 тыс. рублей, говорится в исследовании.

В Екатеринбурге компания ищет водителя с личным грузовым автомобилем, работнику необходимо перевозить грузы в Челябинск, Тюмень, Нижневартовск, Пермь и другие города. Длительность рейсов составляет от одного до семи дней, зарплата — до 300 тыс. рублей. Водителю-курьеру с личным автомобилем в Краснодаре готовы платить до 239 тыс. рублей. В Челябинске водителю вездеходной техники с правами категории СЕ, готовому работать вахтовым методом, предлагают до 200 тыс. рублей. В Красноярске водителю с правами категории Е предлагают зарабатывать до 190 тыс. рублей в сети супермаркетов, рассказали специалисты.

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