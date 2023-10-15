Юрист объяснил, что отвечать гаишнику на предложение «договориться»

Водитель рискует потерять свободу, если согласится на предложение инспектора ГИБДД «решить вопрос» на месте и дать взятку. Об этом рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, сообщает «Прайм».

Несмотря на усилия властей по борьбе со взятками на дорогах, ситуации с предложением автоинспектора о взятке все еще возможны, сказал Миронов. Обычно такие предложения звучат в случае серьезного правонарушения, из-за которого водитель может лишиться прав, сказал Миронов.

«В подобных случаях велик соблазн пожертвовать некой суммой денег. Однако «решая вопрос на месте», водитель рискует потерять не только возможность управлять автомобилем, но и свободу. Ответственность за такое деяние предусмотрена ст. 291 или ст. 291.2 УК РФ, в зависимости от передаваемой суммы. Но и та, и другая норма предусматривает самое суровое наказание — лишение свободы», — предупредил юрист.

Наказание за административное правонарушение не сравнится по тяжести с наказанием за уголовное преступление, отметил адвокат. Кроме того, действия полицейского могут быть провокацией с целью зафиксировать дачу взятки, предупредил он. Ответить на предложение инспектора можно по-разному, например: «Я боюсь и не хочу давать взятку»; «Вы сейчас с меня взятку требуете? Это преступление, я на это не пойду»; «Денег нет, не дам». Ответ должен быть категоричным и выражать явный отказ в незаконной передаче денег, указал Миронов.

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