Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение <...> восстановлено», — отмечается в публикации.

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостанавливали 14 октября около 11:30 по московскому времени.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков сообщал, что передислокация Черноморского флота в Новороссийск связана с тем, что сегодня военные корабли Российской Федерации должны прикрывать все черноморское побережье страны, чтобы обеспечить безопасность Крымского моста и отечественных портов.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о срабатывании в городе сирен воздушной тревоги. В своем Telegram-канале глава населенного пункта предупредил жителей о возможной опасности и опубликовал ролик о мерах, которые необходимо принять гражданам в подобной ситуации.

Ранее в ДНР сообщили об обрушении моста в результате атаки украинских военных.