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Девушка-водитель пострадала в ДТП на МКАД

В Москве легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение на МКАД

Легковой автомобиль врезался в ограждение на МКАД, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 29-го км МКАД (после развязки с Липецкой улицей) автомобиль врезался в ограждения дорожных работ. Обстоятельства произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.

В аварии пострадала девушка-водитель, а также трое пассажиров 2001 года рождения. Они госпитализированы в ближайшую больницу. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением. Прокуратура Южного административного округа организовала проверку инцидента.

До этого стало известно, что пассажир напал на водителя такси с ножом в Оренбурге. Злоумышленник не справился с управлением и совершил ДТП. После этого скрылся. Позже полицейские задержали угонщика. Заведено уголовное дело, мужчине грозит 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Коктебеле водителя избили за опасные маневры на дороге.

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