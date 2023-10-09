Правительство намерено принять меры для предотвращения роста ДТП

Российским правительством было подготовлено поручение по борьбе с ростом наблюдаемой с начала этого года аварийности на дорогах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Росавтодору, госкомпании «Автодор», регионам и МВД до 1 декабря 2023 года, определив сроки реализации и источники финансирования, разработать планы по снижению аварийности.

В этих планах должно быть указано обустройство пешеходных переходов, совмещенных с «лежачими полицейскими», а также установка светофоров с кнопкой вызова сигнала на нерегулируемых переходах, расположенных на дорогах с четырьмя и более полосами. Для сокращения числа вылетов автотранспорта с трасс планируется нанести дополнительные шумовые полосы на двухполосных дорогах при подъезде к поворотам и установить знаки «Направление движения».

Также до 1 марта 2024 года должен быть проработан вопрос об установке или передислокации камер на аварийно опасные участки дорог.

«Коммерсантъ» отмечает, что правительство начало готовить новую стратегию безопасности дорожного движения на 2025–2035 годы. Предложения для этого к концу 2024 года должны будут представить все заинтересованные федеральные ведомства.

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